Врач – о ситуации с COVID-19 в Украине: у нас получился практически шведский вариант

В Украине введенный из-за коронавируса зимний локдаун был ненастоящим. Из-за этого после среди граждан произошла вспышка заболеваемости, которая напомнила так называемый шведский сценарий.

Такое убеждение выразил главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН. Он и его коллега-медик спрогнозировали возможное ухудшение ситуации с COVID-19.

"У нас получился практически шведский вариант – мы сделали псевдолокдаун, то есть не настоящий, поэтому волна была очень мощная, и в конце очень много людей переболело", – сказал медик.

По его словам, сегодня в Украине наблюдается небольшой "шторм" инфицирований людей коронавирусом. Ему можно присвоить два-три балла, но не 8-10.

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"Почему за все это время это еще не перешло в цунами, никто не может объяснить. Вероятно, таки действительно очень много людей переболело и не болеют повторно", – предположил Жиравецкий.

При этом уточнил, что пандемия COVID-19 никуда не денется. Он отметил, что новая волна заболеваний в стране и мире безусловно будет, а побороть этот вирус людям так просто не удастся.

Со совей стороны эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк считает, что серьезного всплеска заболеваемости в Украине пока нет из-за летнего периода. В частности, большинство учреждений фактически находятся в нерабочем состоянии, не началось еще обучение – нет массовых контактов между людьми.

"То, что определенное количество людей переболели, это, конечно, дает нам определенную фору, но болеть повторно штаммом Дельта можно. Поэтому, однозначно, мы не защищены полностью. Будут тяжело болеть люди 65+, они у нас меньше вакцинированы. Поэтому, к сожалению, ждем ухудшения", – добавила Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук Алла Волоха отметила, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине неизбежен, в частности из-за штамма Дельта. Однако локдауна можно будет избежать.