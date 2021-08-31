В Украине пограничники начали проверять COVID-сертификаты по QR-коду: все, что нужно знать
Государственная пограничная служба Украины ввела электронную проверку COVID-сертификатов. Их будут считывать по QR-коду.
Об этом сообщается в Telegram МВД Украины. Новый цифровой фильтр подтверждает вакцинацию, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.
Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder, которое предусматривает возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов.
Каждый цифровой COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Сейчас к сети подключены почти 40 стран. Украинские пограничники уже проверили более 60 тысяч COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в страну.
С недавнего времени COVID-сертификаты стали доступны для всех вакцинированных украинцев. Поэтому привитые двумя дозами пользователи приложения теперь могут получить соответствующий документ.
Как писал OBOZREVATEL, украинский журналист проверил, работает ли сертификат о прививке против коронавируса во Франции. Процесс он снял на видео.
Между тем Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 млн гривен для тех, кто сможет взломать Дію. Так хотят провести тестирование защиты программы.
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