Украинский COVID-сертификат в Дії протестировали во Франции: как все работает. Видео

Украинский электронный сертификат о полной вакцинации против COVID-19, который граждане могут получить в приложении Дія, протестировали на практике в Европе. Главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга показал, как его QR-код об иммунизации успешно считали во французском городе Каркассон.

Соответствующее видео, записанное во время путешествия, появилось на Facebook-странице журналиста в среду, 25 августа. Деренюга признался: ему очень приятно, что украинские технологии показали себя лучшим образом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает", – написал главный редактор николаевского издания.

Видео дня

COVID-сертификат мужчина предъявил в одном из кафе Каркассона. Официант попросил проверить документы посетителей о вакцинации согласно требованиям карантина во Франции. В сети отметили, что это правило касается как туристов, так и французских граждан.

Примечательно, что для проверки того, вакцинирован ли человек, использовались только мобильные телефоны.

На считывание QR-кода из Дії понадобилось всего несколько секунд, после чего работник кафе подтвердил: с COVID-сертификатом все в порядке.

Напомним, что украинцы могут получить электронный COVID-сертификат в приложении Дія в двух вариантах: международном и внутреннем. Первый нужен для поездок в Евросоюз, а второй – для перемещения внутри Украины.

Евросоюз 20 августа официально признал, что украинские электронные "ковид"-сертификаты соответствуют европейским.

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