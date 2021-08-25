Украинский COVID-сертификат в Дії протестировали во Франции: как все работает. Видео
Украинский электронный сертификат о полной вакцинации против COVID-19, который граждане могут получить в приложении Дія, протестировали на практике в Европе. Главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга показал, как его QR-код об иммунизации успешно считали во французском городе Каркассон.
Соответствующее видео, записанное во время путешествия, появилось на Facebook-странице журналиста в среду, 25 августа. Деренюга признался: ему очень приятно, что украинские технологии показали себя лучшим образом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
"Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает", – написал главный редактор николаевского издания.
COVID-сертификат мужчина предъявил в одном из кафе Каркассона. Официант попросил проверить документы посетителей о вакцинации согласно требованиям карантина во Франции. В сети отметили, что это правило касается как туристов, так и французских граждан.
Примечательно, что для проверки того, вакцинирован ли человек, использовались только мобильные телефоны.
На считывание QR-кода из Дії понадобилось всего несколько секунд, после чего работник кафе подтвердил: с COVID-сертификатом все в порядке.
Напомним, что украинцы могут получить электронный COVID-сертификат в приложении Дія в двух вариантах: международном и внутреннем. Первый нужен для поездок в Евросоюз, а второй – для перемещения внутри Украины.
Евросоюз 20 августа официально признал, что украинские электронные "ковид"-сертификаты соответствуют европейским.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Минздраве предупредили: в Украине хотят ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Это касается как бумажного, так и электронного варианта.
Так, в стране предлагают купить поддельные сертификаты о прививке за 100-160 долларов.
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