Как получить COVID- сертификат в Дії: пошаговая инструкция

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія. ЕС 20 августа официально признал, что украинские электронные ковид-сертификаты соответствуют европейским.

Как сообщили в Минцифре, хотя многие украинцы смогли самостоятельно сгенерировать электронные документы о вакцинации от коронавируса, у них все еще остается много вопросов, как именно пройти эту процедуру. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте Дія.

Там объяснили, что в обновленной версии приложения нужно нажать кнопку "Услуги". Выбрать "COVID-сертификат". Подписать "Дія.Підписом" заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію. Нажать "Получить сертификат". COVID-сертификат появится в смартфоне.

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В то же время в ведомстве согласились, что в некоторых случаях процедура вызывает сложности. В частности речь идет о генерировании электронной подписи, для которой необходимо сделать фото. Приложение в этом случае иногда "не читает лица".

В Минцифре дали несколько советов, как успешно пройти эту процедуру. В первую очередь посоветовали протереть фронтальную камеру телефона, чтобы отпечатки пальцев на ней не смогли помешать идентификации личности. Направлять камеру на лицо советуют в хорошо освещенном помещении на светлом фоне. Лицо необходимо разместить четко в зеленой рамке.

"Необходимо покрутить головой, чтобы система могла сравнить лицо с изображением в биореестре", – рассказали в Минцифре.

По словам чиновников, после того, как система сделает финальное фото, можно переходить к генерации сертификата.

Там напомнили, что данный документ позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В то же время там отметили, что следует обращать внимание на сроки актуальности сертификатов в соответствии с международными требованиями. Например, если вы сгенерировали COVID-сертификат, то в большинстве стран можно его демонстрировать в течение 180 дней.

"Эти сроки могут меняться в зависимости от данных медицинских исследований", – предупреждают чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Стоимость таких фейковых документов колеблется от 100 до 160 долларов.