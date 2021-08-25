Как получить COVID- сертификат в Дії: пошаговая инструкция

Елена Расенко
Елена Расенко
Covid
2 минуты
579
Как получить COVID- сертификат в Дії: пошаговая инструкция

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дія. ЕС 20 августа официально признал, что украинские электронные ковид-сертификаты соответствуют европейским.

Как сообщили в Минцифре, хотя многие украинцы смогли самостоятельно сгенерировать электронные документы о вакцинации от коронавируса, у них все еще остается много вопросов, как именно пройти эту процедуру. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте Дія.

Там объяснили, что в обновленной версии приложения нужно нажать кнопку "Услуги". Выбрать "COVID-сертификат". Подписать "Дія.Підписом" заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію. Нажать "Получить сертификат". COVID-сертификат появится в смартфоне.

Видео дня

В то же время в ведомстве согласились, что в некоторых случаях процедура вызывает сложности. В частности речь идет о генерировании электронной подписи, для которой необходимо сделать фото. Приложение в этом случае иногда "не читает лица".

В Минцифре дали несколько советов, как успешно пройти эту процедуру. В первую очередь посоветовали протереть фронтальную камеру телефона, чтобы отпечатки пальцев на ней не смогли помешать идентификации личности. Направлять камеру на лицо советуют в хорошо освещенном помещении на светлом фоне. Лицо необходимо разместить четко в зеленой рамке.

"Необходимо покрутить головой, чтобы система могла сравнить лицо с изображением в биореестре", – рассказали в Минцифре.

По словам чиновников, после того, как система сделает финальное фото, можно переходить к генерации сертификата.

Имея ковид-сертификат, перед поездкой за границу нужно уточнить условия въезда на сайте МИДа конкретной страны, поскольку они часто меняются.

Там напомнили, что данный документ позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В то же время там отметили, что следует обращать внимание на сроки актуальности сертификатов в соответствии с международными требованиями. Например, если вы сгенерировали COVID-сертификат, то в большинстве стран можно его демонстрировать в течение 180 дней.

"Эти сроки могут меняться в зависимости от данных медицинских исследований", – предупреждают чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Стоимость таких фейковых документов колеблется от 100 до 160 долларов.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирусприложение "Дія"Министерство цифровой трансформации Украинывакцинациякоронавирус