Как получить COVID-сертификат в 'Дії' и сколько он будет действовать. Детальное разъяснение

Граждане Украины могут получить электронный COVID-сертификат в приложении Дія. Будет два варианта цифрового документа: международный и внутренний.

Об этом в пятницу, 20 августа, на брифинге рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Один COVID-сертификат нужен будет для поездок в Евросоюз, а второй для перемещения внутри Украины.

В документе для ЕС будет указано больше медицинской информации. Эти данные нужны для проверки европейскими специалистами.

"Там не будет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", – пояснил Федоров.

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В украинском варианте сертификата разместят меньше личных данных, но будет фото и специальный QR-код.

Со слов Федорова, внутренний вариант документа создан на случай, если в Украине снова усилят карантинные меры из-за коронавируса.

"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", – сообщил министр.

Также Федоров рассказал, что получить COVID-сертификат в Дії можно в разделе "Услуги". Потом необходимо отправить запрос в реестр, чтобы сформировать цифровой документ. При этом не надо ходить с электронной подписью ходить в учреждения госорганов. Такая подпись генерируется при помощи лица пользователя и нескольких простых действий.

"Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", – добавил глава Минцифры.

Однако Федоров предупредил, что пока функция "COVID-сертификат" в приложении еще дорабатывается, поэтому возможны задержки в получении электронного документа. С его слов, этом может занять от нескольких часов до пары дней.

"Это зависит от Google, Apple... Еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", – объяснил чиновник.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что в Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата до 12 месяцев. Сейчас срок его действия составляет полгода. Медик указал, что пока что Всемирная организация здоровья не рекомендует вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса.

"Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", – сообщил глава Минздрава.

COVID-сертификат – документ в Дії, подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что лицо выздоровело от COVID-19. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия официально признала, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским.