ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія
Еврокомиссия официально признала, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Сроки введения электронного документа в действие пока не названы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. В пятницу, 20 августа, состоится брифинг, где будет подробно рассказано, как будет работать приложение и когда украинцы смогут путешествовать с такими сертификатами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что документ можно получить в Дії тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.
"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", – рассказал глава правительства.
"После этой рекомендации отдельные страны-члены ЕС смогут принять собственные решения о признании украинских цифровых свидетельств, чтобы наши граждане, которые прошли полный курс вакцинации, могли комфортно путешествовать", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
МИД Украины предупредило, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кому и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС.
COVID-сертификат – документ в Дії, подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что лицо выздоровело от COVID-19. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.
МИД Украины предупредило, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кому и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС.
Напомним, что в Украине начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android в приложении Дія. Проверить, как работает система смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации. Ранее COVID-сертификаты начали тестировать на платформе iOS.
Ранее OBOZREVATEL писал, кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине.
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