Дети в Италии снова сядут за парты: какие ограничения остались в школах

Новый учебный год в итальянских школах начнется с 13 сентября. Однако одни регионы начнут обучение несколькими днями ранее, а другие – позже.

В то же время в учебных заведениях из-за пандемии коронавируса будут действовать определенные ограничения. Об этом пишет La Repubblica.

Так, в Трентино обучение начнется 6 сентября, в Сардинии – 14-го, в Кампании, Лигурие, Марке и Молизе – 15-го, во Фриули-Венеции-Джулии и на Сицилии – 16-го, Калабрии и Апулии – 20 числа.

Допускать сотрудников школ будут по COVID-сертификатам, выдаваемых после вакцинации, негативного результата теста на коронавирус или тем, кто уже перенес COVID-19.

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В случае, если кто-то из сотрудников будет допущен без данного документа, будет грозить штраф до 400 евро или же отстранение от работы.

Несмотря на то, что с началом учебного процесса возрастет загруженность общественного транспорта, в нем необязательно предъявлять сертификаты, однако остается требование носить защитные маски.

Детям до шести лет не обязательно пребывать в школах в масках. Тем, кто старше, разрешат снимать их только во время занятий в спортзале или пребывания на свежем воздухе.

Расстояние между партами в метр для соблюдения социальной дистанции осталось рекомендательной мерой.

Также для детей, у которых есть подозрение на коронавирус, будут переводить в общие классы, чтобы изолировать от остальных учащихся.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия с 31 августа открыла границы для туристов из Украины. Для того, чтобы посетить страну украинцам придется выполнить ряд требований.