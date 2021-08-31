В Черновицкой области зафиксировали вспышку COVID-19 в детсаду: что известно о состоянии детей
В детском саду в Черновицкой области произошла вспышка COVID-19. Там за последние две недели инфекцию подтвердили у шести человек, заболели в том числе воспитанники.
Об этом на брифинге во вторник, 31 августа, сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Пресс-конференция транслировалась на Facebook-странице областной государственной администрации. В каком именно детсаду зафиксирована вспышка, чиновники не уточнили.
Известно, что позитивные ПЦР-тесты сперва сдали двое воспитателей старшей группы. После этого работников учреждения дошкольного образования, а также 18 детей пошли на самоизоляцию.
Тем не менее коронавирусом заразились еще четверо взрослых работников детсада и двое детей.
По словам Гусак, состояние детей удовлетворительное, они болеют COVID-19 в легкой форме. Состояние здоровья некоторых работников детсада медики оценили как средней степени тяжести.
"Сейчас там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни", – заявила представитель ОГА.
Она добавила, что в Черновицкой области количество выявленных случаев коронавируса среди несовершеннолетних растет. По состоянию на 31 августа в областной детской клинической больнице находятся 36 пациентов.
Напомним, что с начала кампании по вакцинации в Украине сделали уже более девяти миллиона прививок против COVID-19.
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