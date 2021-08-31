В Украине торговали фальшивыми COVID-сертификатами: СБУ ликвидировала целую сеть подпольных точек. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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В Украине продавали справки о вакцинации от COVID-19

Жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей организовали сеть по продаже в Украине фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Один такой "документ" (международного образца) можно было купить у злоумышленников за 1600 гривен.

О разоблачении преступления во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. По данным Службы безопасности, ежедневно нарушители подделывали около 20-ти справок о прививках. Изготавливали фальшивки зачастую дома, но в одной из областей делали это на арендованном офисе.

Следствие установило, что для COVID-сертификатов злоумышленники использовали реквизиты лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

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В СБУ указали, что это позволяло владельцам фальшивых документов беспрепятственно пересекать границу иностранных государств. Очевидно, с такими справками украинцам удавалось успешно путешествовать.

Клиентов преступники искали через интернет. Готовые сертификаты сеть отправляла заказчикам по почте во все регионы Украины.

Печатка, которую использовали для фальшивых сертификатов о вакцинации

СБУ провела обыски по месту жительства участников схемы и в арендованном офисе, изъяв:

  • компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности;

  • файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;

  • дубликаты печатей медицинских учреждений;

  • банковские карточки, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 358 УК (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков).

Всех причастных к незаконной схеме устанавливают. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Обыски СБУ
Вещественные доказательства

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