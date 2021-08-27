COVID-сертификаты стали доступны для всех вакцинированных украинцев: как получить цифровой документ
Бета-тестирование генерирования электронных сертификатов о вакцинации против коронавируса в приложении Дія завершено. Таким образом, эта функция заработала полноценно и все привитые пользователи приложения теперь могут получить соответствующий документ.
О завершении тестового этапа объявили в Министерстве цифровой трансформации, передает "РБК-Украина" в пятницу, 27 августа. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в комментарии журналистам рассказал, как украинцы могут оформить электронный COVID-сертификат:
Для этого нужно пройти полный курс иммунизации (двумя дозами препарата).
Установить последнюю версию приложения Дія с AppStore, Google Play или Huawei AppGallery.
Авторизоваться удобным способом.
Перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты", после чего подать заявку на получение документа.
Подчеркивается, что пользователям, которые были участниками бета-теста, придется удалить тестовую версию Дії и установить обычную. Если этого не сделать, то сертификат в бета-приложении не будет действительным.
Напомним:
укрaинцы могут получить цифровой COVID-сертификaт в приложении Дія в двух вариантах: междунaродном и внутреннем. Первый пригодится для поездoк в Евросoюз, а второй – внутри Украины.
В ЕС 20 августа официально признали, что укрaинские электронные COVID-сертификaты соответствуют европейским.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист проверил, работает ли сертификат о прививке против коронавируса во Франции. Процесс он заснял на видео.
Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 миллион гривен для тех, кто сможет взломать Дію. Таким образом хотят провести тестирование защиты приложения.
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