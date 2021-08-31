В Украине свыше 1300 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 51 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 31 августа, в Украине официально подтверждено 2 286 296 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1356 заболевших, из них 75 – дети. Госпитализировали 470 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 789 человек (+51 за сутки), выздоровели 2 207 940 (+1257). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 204 случая;

  • Винницкая область – 29 случаев;

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  • Волынская область – 18 случаев;

  • Днепропетровская область – 59 случаев;

  • Донецкая область – 59 случаев;

  • Житомирская область – 25 случаев;

  • Закарпатская область – 12 случаев;

  • Запорожская область – 80 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 31 случай;

  • Киевская область – 28 случаев;

  • Кировоградская область – 13 случаев;

  • Луганская область – 106 случаев;

  • Львовская область – 51 случай;

  • Николаевская область – 16 случаев;

  • Одесская область – 127 случаев;

  • Полтавская область – 59 случаев;

  • Ривненская область – 40 случаев;

  • Сумская область – 25 случаев;

  • Тернопольская область – 20 случаев;

  • Харьковская область – 144 случая;

  • Херсонская область – 26 случаев;

  • Хмельницкая область – 50 случаев;

  • Черкасская область – 28 случаев;

  • Черновицкая область – 87 случаев;

  • Черниговская область – 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 1356 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может ухудшиться осенью. Этого не избежать, поскольку после лета люди выйдут из отпусков и перейдут в закрытые помещения, а школьники и студенты пойдут на учебу.

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