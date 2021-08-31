В Украине свыше 1300 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 51 человек
По состоянию на утро вторника, 31 августа, в Украине официально подтверждено 2 286 296 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1356 заболевших, из них 75 – дети. Госпитализировали 470 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 789 человек (+51 за сутки), выздоровели 2 207 940 (+1257). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 204 случая;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 18 случаев;
Днепропетровская область – 59 случаев;
Донецкая область – 59 случаев;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 80 случаев;
Ивано-Франковская область – 31 случай;
Киевская область – 28 случаев;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 106 случаев;
Львовская область – 51 случай;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 59 случаев;
Ривненская область – 40 случаев;
Сумская область – 25 случаев;
Тернопольская область – 20 случаев;
Харьковская область – 144 случая;
Херсонская область – 26 случаев;
Хмельницкая область – 50 случаев;
Черкасская область – 28 случаев;
Черновицкая область – 87 случаев;
Черниговская область – 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может ухудшиться осенью. Этого не избежать, поскольку после лета люди выйдут из отпусков и перейдут в закрытые помещения, а школьники и студенты пойдут на учебу.
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