Врач рассказала, почему Украине не избежать новой вспышки COVID-19 и кто наиболее уязвим

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может ухудшиться осенью. Этого не избежать, поскольку после лета люди выйдут из отпусков и перейдут в закрытые помещения, а школьники и студенты пойдут на учебу.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, пишет "ТСН". Она отметила, что на данный момент в Украине наблюдается стабильная ситуация с COVID-19, но количество новых инфицированных постепенно растет.

Эпидемиолог отметила, что осенью к заболеваемостью коронавирусом добавятся сезонные острые респираторные инфекции. По ее словам, насколько ситуация будет критической, спрогнозировать трудно. Сояк назвала ее "достаточно серьезной".

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Врач напомнила, что из-за распространения штамма Дельта коронавирусом можно заболеть повторно. Она подчеркнула, что наиболее уязвимы люди в возрасте от 65 лет. Это связано с тем, что в Украине они меньше всего вакцинированы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США учительница младших классов, которая не была вакцинирована от коронавируса, приходила на работу с признаками болезни. За два дня она заразила половину своих учеников.