В США невакцинированная учительница заразила половину учеников коронавирусом

В штате Калифорния (США) учительница младших классов, которая не была вакцинирована от коронавируса, приходила на работу с признаками болезни. За два дня она заразила половину своих учеников.

Всего из-за контакта с преподавательницей COVID-19 заразились 26 человек, пишет The Guardian. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что женщина была инфицирована более заразным штаммом Дельта.

Учительница продолжала приходить в школу несмотря на то, что у нее появились симптомы коронавируса. При этом во время занятий она находилась в кабинете без защитной маски.

Рассадка детей в классе повлияла на скорость их заражения. Больше всего инфицированию были подвержены те школьники, что сидели ближе всего к учителю.

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Власти США рекомендовали школам вакцинировать всех сотрудников, обязать всех студентов и преподавателей носить маски, обеспечить проветривание помещений и дистанцирование, а также проводить температурный скрининг. Однако этим советам следуют не во всех учебных заведениях.

"Дельта вдвойне заразна, и нам нужно активизировать вакцинацию, чтобы дети могли безопасно учиться в школе. Это означает, что учителя, персонал и учащиеся, достигшие соответствующего возраста, должны быть вакцинированы, и все должны быть в масках. Очень важно иметь многоуровневую защиту", – сказал Том Фриден, бывший глава CDC.

Напомним, что в США дети возрастом от 12 лет могут вакцинироваться от коронавируса.

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