В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 18 человек
По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в Украине официально подтверждено 2 284 940 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 749 заболевших, из них 55 – дети. Госпитализировали 583 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 738 человек (+18 за сутки), выздоровели 2 206 683 (+291). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 148 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 15 случаев;
Днепропетровская область – 72 случая;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 43 случая;
Запорожская область – 35 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 26 случаев;
Кировоградская область – 14 случаев;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 36 случаев;
Николаевская область – 25 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ривненская область – 4 случая;
Сумская область – 13 случаев;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 38 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 1 случай;
Черновицкая область – 74 случая;
Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 41 477 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы – 28 157 человек.
С начала прививочной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу – 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 622 915 человек. Всего проведено 8 931 640 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.
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