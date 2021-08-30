В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 18 человек

По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в Украине официально подтверждено 2 284 940 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 749 заболевших, из них 55 – дети. Госпитализировали 583 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 738 человек (+18 за сутки), выздоровели 2 206 683 (+291). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

г. Киев – 148 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

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Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 43 случая;

Запорожская область – 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 36 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 4 случая;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 74 случая;

Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 41 477 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы – 28 157 человек.

С начала прививочной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу – 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 622 915 человек. Всего проведено 8 931 640 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.