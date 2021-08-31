В США суд запретил невакцинированной маме видеться с ребенком, живущим отдельно

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Непривитой матери запретили видеться с ребенком

В американском штате Иллинойс суд запретил матери видеться со своим 11-летним сыном, потому что она не была вакцинирована против COVID-19. Такое решение было вынесено во время слушания по вопросам алиментов.

Как заявили адвокаты американки Ребекки Фирлит, вопрос о том, привита ли она, поднял судья, а не бывший супруг женщины. Об этом пишет Chicago Sun-Times.

Так, судья округа Кук Джеймс Шапиро спросил у 39-летней матери, вакцинировалась ли она. Когда Фирлит сказала "нет", судья лишил ее права видеться с мальчиком. Отметим: запрет, согласно постановлению, временный и будет действовать до тех пор, пока Фирлит не иммунизируется от коронавируса.

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Родители мальчика в разводе уже семь лет и разделяют опеку над ребенком. Фирлит в свою очередь заявила, что в прошлом у нее были побочные реакции на вакцины, и что ее врач посоветовал ей не делать прививку от COVID-19.

"Я был сбит с толку, потому что это должно было быть связано с расходами и алиментами. Я спросил [судью], какое отношение это имеет к слушанию, и он сказал: "Я судья, и я принимаю решения по вашему делу!" – сообщил адвокат американки.

Сама женщина призналась, что с момента слушания могла только разговаривать с сыном по телефону. "Он плачет, скучает по мне. Я отправляю ему посылки", – рассказала она.

Юристы женщины решили подавать апелляцию, заявляя, что судья "очень сильно превысил свои полномочия".

В свою очередь адвокаты отца мальчика собираются бороться с апелляцией. "Мы поддерживаем решение судьи", – сказал представитель экс-супруга американки Мэтью Дайвена.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в штате Калифорния (США) учительница младших классов, которая не была вакцинирована, приходила на работу с признаками болезни. За два дня она заразила половину своих учеников.

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