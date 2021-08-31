В Израиле выявили наибольшее количество новых случаев COVID-19 в сутки за все время пандемии
В Израиле за понедельник, 30 августа, зарегистрировали 11077 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с начала пандемии этот показатель в стране превысил число в 11 тысяч.
Обновленные данные израильского Министерства здравоохранения 31 августа опубликовало издание Times of Israel. За вторник было подтверждено еще 5 393 позитивных тестов на COVID-19, в результате чего количество активных случаев инфекции достигло 83 470.
В тяжелом состоянии с осложнениями было госпитализировано 716 человек, из них 159 потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.
Общее количество жертв коронавируса в Израиле составило 7030 человек.
Что касается вакцинации, то на 31 августа одну дозу получили 5 978 120 человек, 5 484 158 – полностью иммунизированы. Третью, бустерную прививку сделали уже 2 192 334 жителям страны.
Согласно данным Оксфордского университета, у Израиля в настоящее время самый высокий семидневный средний показатель новых ежедневных случаев коронавируса на миллион человек.
Волонтеры тем временем заявляют, что в стране скоро закончатся аппараты ИВЛ, которые предоставляют инфицированным на дом.
Так, одна из крупнейших благотворительных групп Израиля Яд Сара предупредила, что количество устройств, необходимых для лечения больных COVID-19 дома, растет на 50 каждый день.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Израиле бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции началась среди граждан в возрасте от 30 лет. Право на прививку имеют только те, кто получил вторую дозу вакцины не менее чем за пять месяцев до этого.
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