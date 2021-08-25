В Израиле расширили программу ревакцинации от COVID-19: кто может получить третью прививку

В Израиле началась бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции граждан в возрасте от 30 лет. Право на прививку имеют только те, кто получил вторую дозу вакцины не менее чем за пять месяцев до этого.

Как написал The Times of Israеl, предложение о прививке действует для тех лиц, которые не болели коронавирусом после второй дозы вакцины. В противном случае, желающие получить бустерную прививку должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.

В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала предлагать ревакцинацию лицам в возрасте от 60 лет и старше. С тех пор в Израиле постепенно снижают возрастные ограничения в пользу вакцинации более молодого населения. На прошлой неделе третью дозу кололи лицам от 40 до 49 лет. Теперь возрастные рамки опять расширили.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля на вторник, 24 августа, 1 575 898 израильтян получили третью дозу вакцины.

В ведомстве сообщают, что в последние недели в Израиле резко возросло число случаев заболевания коронавирусом из-за штамма Дельта. В понедельник было зарегистрировано более 9800 новых случаев заболевания, 678 человек госпитализировали в больницы в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус. Всего с начала вспышки в прошлом году от вируса в Израиле умерло в общей сложности 6864 человека. Переболели инфекцией – более одного миллиона челок.

Со своей стороны глава службы общественного здравоохранения министерства Израиля доктор Шэрон Алрой-Прейс заявила, что третья доза вакцины от коронавируса значительно снижает риск заболевания. В то же время она призвала из-за вспышки штамма Дельта ввести в стране некоторые ограничения, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

"До тех пор, пока мы не введем какие-то ограничения, которые также значительно снизят заболеваемость, цифры будут продолжать расти, поэтому нам нужно и то, и другое - вакцинация и ограничения. В первую очередь нам необходимо уменьшить контакты между людьми", – сказала она.

Она отметила, что министерство предложило властям в ближайшее время ограничить собрания, проводимые даже в соответствии с ограничениями Green Pass, до 500 человек на открытом воздухе и 400 человек в помещении.

В ближайшее время в Израиле надеются открыть ревакцинацию для всех возрастных групп.

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