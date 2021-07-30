Хроника коронавируса на 30 июля: за сутки прибавилось 660 тысяч зараженных

По состоянию на пятницу, 30 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 197,3 млн человек. За минувший день выявлено 660 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 10 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,2 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 178,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 92 тыс., Индии– 44 тыс. и Индонезии – 43 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 249 344 случая заражения, с начала пандемии умер 52 891 человек, а 2 185 339 вылечились.

Граждане Украины, которые не прошли курс вакцинации против коронавируса , отныне не смогут свободно путешествовать в Кипр без наличия теста. Его туристам придется проходить минимум дважды.

В Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Инфицированы уже 17 человек.