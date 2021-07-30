Хроника коронавируса на 30 июля: за сутки прибавилось 660 тысяч зараженных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на пятницу, 30 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 197,3 млн человек. За минувший день выявлено 660 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 10 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,2 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 178,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 92 тыс., Индии– 44 тыс. и Индонезии – 43 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

С начала пандемии заразились 197 млн человек.
Топ-15 стран по заболеваемости.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 249 344 случая заражения, с начала пандемии умер 52 891 человек, а 2 185 339 вылечились.

  • Граждане Украины, которые не прошли курс вакцинации против коронавируса, отныне не смогут свободно путешествовать в Кипр без наличия теста. Его туристам придется проходить минимум дважды.

  • В Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Инфицированы уже 17 человек.

Главное за 30 июля:

  • В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что штамм коронавируса "Дельта" может быть опасен тем, что снижает эффективность любой вакцины. Однако пока зафиксированы только единичные такие случаи.

  • Президент США Джо Байден призвал ввести денежное поощрение вакцинации и выплачивать по 100 долларов каждому американцу, который сделал прививку против COVID-19.

  • Израиль объявил о начале вакцинации от коронавируса третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech людей старше 60 лет. Он стал первой в мире страной, которая решилась на такой шаг.

  • В Китае после почти шести месяцев (179 дней) "затишья" официально зарегистрировали новую вспышку COVID-19. Количество зараженных достигло не менее 175.

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