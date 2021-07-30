В Украине выросло количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро пятницы, 30 июля, в Украине официально подтверждено 2 251 869 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 962 заболевших, из них 51 – дети. Госпитализировали 488 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 930человек (+14 за сутки), выздоровели 2 186 353(+504). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правила пересечения границы Украины ужесточили, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране коронавируса Дельта. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных или больных лиц и не только.
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