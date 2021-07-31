В Нидерландах человек с COVID-19 стал суперраспространителем, заразив целую дискотеку
В Нидерландах на вечеринке произошла вспышка коронавируса. Как выяснилось, всех на дискотеке заразил один человек.
Об этом сообщается на сайте Муниципальной службы здравоохранения (GGD). Всего заболело около 200 человек в ночном клубе города Энсхеде.
Ведомство уточняет, что виновник вспышки не знал о заражении, а тест в тот вечер был отрицательным.
Данный случай произошел еще в конце июня, а 29 июля были обнародованы результаты расследования массового заражения.
Как отметили в GGD, они получили веские доказательства того вспышка пошла от одного инфицированного.
В связи с этим муниципальная служба напомнила о важности вакцинации, поскольку тесты могут давать ложные результаты, а зараженные могут и не знать о болезни, которая часто протекает бессимптомно.
Как сообщал OBOZREVATEL, на британском авианосце Queen Elizabeth коронавирусом заразились около 100 моряков. Вспышка произошла после посещения Кипра.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.