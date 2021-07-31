В Нидерландах человек с COVID-19 стал суперраспространителем, заразив целую дискотеку

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Нидерландах человек с COVID-19 стал суперраспространителем, заразив целую дискотеку

В Нидерландах на вечеринке произошла вспышка коронавируса. Как выяснилось, всех на дискотеке заразил один человек.

Об этом сообщается на сайте Муниципальной службы здравоохранения (GGD). Всего заболело около 200 человек в ночном клубе города Энсхеде.

Ведомство уточняет, что виновник вспышки не знал о заражении, а тест в тот вечер был отрицательным.

Данный случай произошел еще в конце июня, а 29 июля были обнародованы результаты расследования массового заражения.

Как отметили в GGD, они получили веские доказательства того вспышка пошла от одного инфицированного.

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В связи с этим муниципальная служба напомнила о важности вакцинации, поскольку тесты могут давать ложные результаты, а зараженные могут и не знать о болезни, которая часто протекает бессимптомно.

Вспышка заболеваемости произошла в ночном клубе города Энсхеде.

Как сообщал OBOZREVATEL, на британском авианосце Queen Elizabeth коронавирусом заразились около 100 моряков. Вспышка произошла после посещения Кипра.

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