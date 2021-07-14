Вспышка COVID-19 на британском авианосце: заболели более 100 дважды вакцинированных моряков

Военно-морская флотилия Королевского флота Британии подверглась вспышке коронавируса после того, как моряки побывали на Кипре. Так, заразились не менее 100 членов экипажа авианосца HMS Queen Elizabeth, которые ранее уже получили две дозы вакцины.

Отмечается, что часть из инфицированных положительный результат на COVID-19 получили после остановки в городе Лимассол Республики Кипр. Об этом сообщает The Sun.

Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляли 3700 человек, а заразилось лишь "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство переносили болезнь в легкой форме и начали выздоравливать.

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"Ударная группа авианосца продолжит выполнение своих оперативных задач, и это не повлияет на развертывание", – заверили представители Королевского военно-морского флота.

Там добавили, что моряки проходят регулярные тесты, соблюдают социальное дистанцирование и систему тестирования и отслеживания.

Капитан Стив Мурхаус призвал экипажей проходить ежедневные тесты и стараться как можно больше избегать контактов с другими людьми, например, не ходить на ужин одновременно.

Пострадавший персонал находится под присмотром медиков и в изоляции на своих кораблях.

Все же из-за вспышки COVID-19 военным суднам придется простоять в море как минимум три недели. А если вирус продолжит распространяться, их следующий заход в порт может быть отложен.

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