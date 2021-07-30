В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19 впервые за почти 6 месяцев
В Китае после почти шести месяцев (179 дней) "затишья" официально зарегистрировали новую вспышку COVID-19. Их количество в общей сложности достигло не менее 175.
Данные в четверг, 29 июля, были подтверждены Национальной комиссией здравоохранения (NHC), передает CNN. Издание указало, что в это время Пекин пытается предотвратить массовое заражение в стране штаммом Дельта на фоне вспышки, связанной с аэропортом в густонаселенном восточном городе Нанкин.
Непосредственно в среду было зафиксировано 49 новых случаев заболевания. Днем ранее, во вторник, медики выявили еще больше инфицированных – 86. Согласно официальной статистике, начиная с января подобных вспышек в КНР (после острой фазы пандемии) уже не было.
Тревогу у властей вызывает то, что коронавирус распространяется через границы провинций, тогда как большинство населения возобновило повседневный образ жизни.
Напомним, что новый вариант коронавируса, который может передаваться между людьми, впервые зафиксировали именно в Китае – в центральном городе Ухань в конце 2019 года. Болезнь быстро распространилась по всему миру.
Тем не менее, если верить официальным данным КНР, страна стала одной из первых в мире, которой удалось подавить массовое распространение COVID-19.
С марта 2020 года отчеты властей о пандемии в Китае показывали очень низкое количество инфицированных, а периодические вспышки быстро сдерживались жесткими ограничениями.
Напомним, что с конца июля в 12 из 22 регионов Китая ввели ограничения для непривитых граждан страны. Жителям Китая, не прошедшим вакцинацию, запрещено посещать супермаркеты, больницы и другие общественные места.
Карта распространения пандемии в мире:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Нью-Йорке (США) тем временем решили платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.
Кроме того, в Соединенных Штатах вернули обязательный масочный режим для вакцинированных от COVID-19.
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