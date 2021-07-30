В Украине впервые назвали количество украинцев с антителами к COVID-19
Результаты исследования показали, что антитела к коронавирусу имеют более 40% граждан. Однако реальное количество таких украинцев может быть больше.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава. В ведомстве уточнили, что такие данные были получены в нашей стране впервые.
Так, результаты исследования на июнь-июль 2021 года показали, что антитела класса IgG обнаружили у 40,5% его участников.
Если экстраполировать эти результаты на все население страны, то показатель может быть на уровне 39,3-41,7%.
В ведомстве пояснили, что такое значение стоит расценивать как минимальную долю украинцев, инфицированных коронавирусом за все время пандемии.
"Фактическое количество, вероятно, является больше", – подчеркнули в ЦОЗ.
Там также пояснили, что на результаты исследования влияют следующие факторы:
часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домену S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам – это будет дополнительно оценено в рамках исследования;
из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;
уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.
В Минздраве подчеркнули, что все нюансы учтут во время более глубокого анализа результатов исследования, а полный отчет представят в сентябре.
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В то же время Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от таких мер, потому что пока недостаточно исследований на эту тему.
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