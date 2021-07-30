В Украине впервые назвали количество украинцев с антителами к COVID-19

Результаты исследования показали, что антитела к коронавирусу имеют более 40% граждан. Однако реальное количество таких украинцев может быть больше.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава. В ведомстве уточнили, что такие данные были получены в нашей стране впервые.

Так, результаты исследования на июнь-июль 2021 года показали, что антитела класса IgG обнаружили у 40,5% его участников.

Если экстраполировать эти результаты на все население страны, то показатель может быть на уровне 39,3-41,7%.

В ведомстве пояснили, что такое значение стоит расценивать как минимальную долю украинцев, инфицированных коронавирусом за все время пандемии.

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"Фактическое количество, вероятно, является больше", – подчеркнули в ЦОЗ.

Там также пояснили, что на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домену S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам – это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

В Минздраве подчеркнули, что все нюансы учтут во время более глубокого анализа результатов исследования, а полный отчет представят в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи обнаружили, что третья доза вакцины Pfizer может сильно усилить защиту от штамма Дельта.

Позднее Израиль первым в мире объявил о старте вакцинации третьей дозой граждан старше 60 лет.

В то же время Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от таких мер, потому что пока недостаточно исследований на эту тему.