Третья доза вакцины Pfizer значительно усиливает эффективность антител против штамма Дельта – исследование

Третья доза вакцины Pfizer может сильно усилить защиту от штамма Дельта. Уровень антител повышается в 5-11 раз в зависимости от возраста вакцинированных.

Компания Pfizer опубликовала в среду, 28 июля, результаты нового исследования, сообщает издание CNN. Данные показывают, что уровень антител после третьей дозы становится намного выше против первоначального штамма коронавируса и его бета-варианта.

А относительно антител, нацеленных на штамм Дельта, то они увеличиваются после третьей дозы вакцины в пять раз у людей в возрасте от 18 до 55 лет. Среди людей в возрасте от 65 до 85 лет количество этих антител вырастает в 11 раз.

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Во время телеконференции доктор Микаэль Долстен, который возглавляет всемирные исследования разработок Pfizer, назвал новые данные о третьей дозе "обнадеживающими".

"Получение третьей дозы более чем через шесть месяцев после вакцинации, когда защита может начать ослабевать, по оценкам потенциально может повысить титры нейтрализующих антител до 100 раз. Эти предварительные данные очень обнадеживают, поскольку Delta продолжает расширяться", – сказал Дольстен.

По его словам, в августе Pfizer представит данные о третьей дозе вакцины в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – ред.) и запросит т разрешение на ее применение в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали оптимальный интервал между дозами Pfizer для лучшей защиты против COVID-19. Более длительный промежуток между первой и второй дозами Pfizer-BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с коронавирусом. Поэтому восьминедельный перерыв лучше от интервала в три недели, как считалось ранее.