В Минздраве предупредили украинцев об опасности штамма Дельта: что нужно знать

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что штамм коронавируса "Дельта" может быть опасен тем, что снижает эффективность любой вакцины. Однако пока зафиксированы только единичные такие случаи.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде", снижение действительно происходит. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем на 10%.

При этом эффективность вакцины Pfizer снижается с 93% до 88%, а препарата AstraZeneca – с 66% до 60%. Кузин уточнил, что в этом случае речь идет об эффективности вакцин против госпитализаций с осложнениями от COVID-19. Он добавил, что показатели по симптоматическом течении коронавируса будут немного выше.

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Главный санврач рассказал, что из сообщений других стран, например Великобритании, видно много вспышек в учебных заведениях и индустрии туризма, среди путешественников. Долю вспышек зафиксировали в рабочих коллективах, где много невакцинированных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, граждане Украины, которые не прошли курс вакцинации против коронавируса, отныне не смогут свободно путешествовать в Кипр без наличия теста. Его туристам придется проходить минимум дважды.