Байден призвал выплатить по $ 100 каждому американцу прививки против COVID-19

Президент США Джо Байден призвал ввести денежное поощрение вакцинации и выплачивать по 100 долларов каждому американцу, который сделал прививку против COVID-19. Министерство финансов, со своей стороны, заявил, что готово оказать техническую помощь штатам для этого.

Об инициативе Байдена сообщило издание CNN. Отмечается, что такие выплаты станут дополнительным стимулом для повышения показателей вакцинации в стране и защите населения от новых вспышек коронавируса.

"Казначейство готово оказать техническую помощь штатам и местным органам власти, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения вакцинации в своих общинах, и будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и социальных служб на протяжении всей этой работы", — говорится в сообщении департамента.

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Издание, ссылаясь на информацию собственных источников, также сообщило, что Байден собирается выступить с речью, в ходе которой объявит: все федеральные служащие должны подтвердить, что они вакцинированы против Covid-19. В противном случае они столкнутся со строгими протоколами, включая регулярное тестирование, маски и другие ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке начиная с субботы, 31 июля, жителям будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.

Ранее в США вернули обязательный масочный режим для вакцинированных от коронавируса. Такое усиление карантинных ограничений ввели американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.