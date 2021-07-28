В Украине выявлено 17 случаев штамма Дельта, умерший пациент не был в России, – Кузин
В Украине возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Теперь инфицированы 17 человек.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Его брифинг 28 июля транслировал телеканал "Украина 24".
Он уточнил, что заболевшие находятся в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
Главный санврач уточнил, что умерший пациент со штаммом Дельта был врачом, и он не выезжал за границу за последние месяцы.
"Это случай инфицирования в Украине или во время выполнения служебных обязанностей", – пояснил Кузин
Также он напомнил, что штамм Дельта является более агрессивным и распространяется быстрее в два раза быстрее, чем обычный коронавирус. Кроме того, существует повышенный риск повторного заражения.
Ранее стало известно, что один из шести пациентов в Киеве, зараженных "индийским" вариантом, скончался. Также известно, что четверо заболевших прибыли из России.
Директор Александровской больницы Людмила Антоненко предупредила, что в Киеве может произойти новая вспышка заболеваемости, потому что в крестном ходе, который состоялся 27 июля, были участники из России.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля в Киеве заявили о шести подтвержденных случаях заражения штаммом Дельта. Возраст пациентов составлял от 21 до 73 лет. Позднее в Ужгороде обнаружили пациентов с подозрением на этот вариант коронавируса.
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