Хроника коронавируса на 26 августа: с начала пандемии заболели почти 215 млн человек

По состоянию на четверг, 26 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 214,6 млн человек. За минувший день выявили 716 555 новых инфицированных, умерли еще 11 174. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 192 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 171 тыс., Индии – 46 тыс. и Иране – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончалось от болезни 53 474 пациента, выздоровели – 2 201 433.

Украинский электронный сертификат о полной вакцинации против COVID-19, который граждане могут получить в приложении Дія, протестировали на практике в Европе.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что количество случаев заражения и смерти в мире стабилизировалось.