Будут не сотни, а тысячи случаев в сутки: врач дал прогноз по новой волне COVID-19 в Украине
В Украине за минувшие пять недель наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. По прогнозам экспертов, ухудшение ситуации с COVID-19 ожидается осенью.
Президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров рассказал, что из-за распространения штамма Дельта будут регистрировать не сотни случаев в сутки, а тысячи. Это связано с тем, что он более заразный, передает "РБК Украина".
По его словам, рост случаев инфицирования начнут фиксировать в сентябре-октябре. Дубров отметил, что прирост заболевших будет гораздо более интенсивным.
При этом Министерство здравоохранения прогнозирует пиковые нагрузки в октябре. Данные расчетов Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения совпадают со сроками Минздрава.
Согласно данным Киевской школы экономики, в 19 из 25 областей Украины на данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. При этом в 16 регионах ситуация критическая.
Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 2 278 171 случай инфицирования. скончались от осложнений заболевания 53 566 человек, выздоровели 2 203 429 пациентов. Остальные продолжают бороться с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения. Однако ситуация изменится, если карантинные ограничения усилят.
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