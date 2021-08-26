Будут не сотни, а тысячи случаев в сутки: врач дал прогноз по новой волне COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие пять недель наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. По прогнозам экспертов, ухудшение ситуации с COVID-19 ожидается осенью.

Президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров рассказал, что из-за распространения штамма Дельта будут регистрировать не сотни случаев в сутки, а тысячи. Это связано с тем, что он более заразный, передает "РБК Украина".

По его словам, рост случаев инфицирования начнут фиксировать в сентябре-октябре. Дубров отметил, что прирост заболевших будет гораздо более интенсивным.

При этом Министерство здравоохранения прогнозирует пиковые нагрузки в октябре. Данные расчетов Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения совпадают со сроками Минздрава.

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Согласно данным Киевской школы экономики, в 19 из 25 областей Украины на данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. При этом в 16 регионах ситуация критическая.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 2 278 171 случай инфицирования. скончались от осложнений заболевания 53 566 человек, выздоровели 2 203 429 пациентов. Остальные продолжают бороться с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения. Однако ситуация изменится, если карантинные ограничения усилят.