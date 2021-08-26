В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19: озвучен план

В Италии власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Решение о том, действительно ли это необходимо, должны принять в октябре в зависимости от количества сделанных прививок за месяц.

Так, соответствующий закон могут принять, если к 15 сентября в стране будет вакцинировано менее 80% населения. На данный момент вариант считается запасным, сообщает издание La Repubblica.

Для максимального увеличения охвата вакцинации от коронавируса для людей старше 12 лет правительство планирует на первом этапе усилить "зеленый пропуск", распространив его действие на государственные должности, общественный транспорт и частные рабочие места. То есть для того, чтобы ходить на работу или пользоваться транспортом, нужно будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19 или справку о вакцинации.

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Отмечается, что около 7-8 миллионов граждан считаются вообще невакцинированными и, вероятно, могут быть иммунизированы только в случае обязательной кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школьные учителя в Украине не будут подвергаться обязательной вакцинации против COVID-19, но в Минздраве намерены всячески поощрять сотрудников педагогического состава к прививкам. В противном случае школы просто перейдут на дистанционный режим обучения.