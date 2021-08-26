В Пентагоне объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 военнослужащих

Министр обороны США Ллойд Остин выпустил меморандум об обязательной вакцинации от коронавируса (COVID-19) для военнослужащих Пентагона. Прививки получат военные, находящиеся на службе или резерве, включая Национальную гвардию.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Для военных будут использовать вакцины, которые получили полную лицензию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"Секретарям военных ведомств также было поручено установить сроки реализации и регулярно отчитываться о завершении вакцинации с использованием установленных систем для другой обязательной отчетности по вакцинам", – говорится в сообщении.

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"Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной. Мы готовим инструкции для вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, иными словами, как быстро мы хотим ее провести – мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас", – пояснил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В США на военной службе пребывает 1,3 млн человек.

Отметим, что объявление Пентагона о вакцинации прозвучало после того, как FDA дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США решила, что большинству американцев нужно будет сделать третью, бустерную прививку против коронавируса.