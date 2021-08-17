В США рассказали, когда планируют делать третью прививку от COVID-19 вакцинированным

Администрация президента США решила, что большинству американцев нужно будет сделать третью, бустерную прививку против коронавируса. Термин – через восемь месяцев после второй дозы вакцины и в целом завершения первичной кампании иммунизации.

Отмечается, что ревакцинацию в стране намерены начать уже в средине сентября. Об этом пишет New York Times со ссылкой на двух официальных лиц Белого дома, знакомых с планами властей.

Таким решением, по их словам, хотят предупредить американцев, которые уже получили прививки вакцинами Pfizer&BioNTech или Moderna, что им потребуется дополнительная защита от варианта COVID-19 Дельта. На сегодня он вызывает резкое увеличение количества случаев заболевания в большей части страны. Но правила относительно дополнительных прививок будут зависеть от разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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В США не исключают, что получателям вакцины Johnson&Johnson, которая была разрешена в виде однократной дозы, тоже потребуется дополнительная прививка. Но они ждут результатов клинического испытания этой компании по двум дозам, которое ожидается в конце августа.

Ожидается, что первые бустеры, скорее всего, получат жильцы домов престарелых, медицинские и работники критически важных служб. За ними, вероятно, последуют пожилые люди с групп риска, а затем все остальное население. Чиновники предполагают, что вакцина для третьей инъекции будет та же, что и в первых двух случаях.

В США с населением 323,1 млн первую прививку против коронавируса получили более 198 млн жителей (59,23%), а полностью вакцинированы свыше 168,3 млн человек (50,34%). Страна находится на первом месте по количеству всех случаев COVID-19 – более 37,7 млн, из которых 639 тыс. больных умерли, а 30,2 млн вылечились. На сегодня в США зарегистрировано еще 6,8 млн активных случаев заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городах нескольких штатов США людям запретили посещать закрытые помещения различных учреждений без наличия хотя бы одной прививки против коронавируса или отрицательного теста. О том, какие еще ограничения для невакцинированных вводят в странах мира, – читайте в материале.