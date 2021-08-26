В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии: следующие три месяца станут критическим периодом

Следующие три месяца станут критическими в подготовке к новой волне пандемии коронавируса. В ВОЗ призывают все страны предпринять полный ряд мер для противодействия распространению инфекции.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, ситуация в мире стабилизировалась, но на очень высоком уровне заболеваемости и смертности от инфекции. Об этом он сказал во время брифинга в Женеве.

Гебрейесус отметил, что пандемия не отступила и человечеству предстоит сражаться с нею и дальше, включая вакцинацию, усовершенствование противовирусной и восстановительной терапии, дальше соблюдать все противоэпидемиологические нормы.

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Он добавил, что в мире ежедневно выявляют более 4,5 млн случаев заболеваний и фиксируют около 68 000 смертей связанных с коронавирусной инфекцией.

Глава ВОЗ подчеркнул, что реальное количество заболевших коронавирусом сильно отличается от официально зарегистрированных ВОЗ чисел.

Он напомнил, что ранее в ВОЗ допустили, что число заболевших COVID-19 по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек.

В свою очередь, в Университете Джона Хопкинса уточнили, что больше всего известных случаев заражения зафиксированы в США. Там инфекция сразила больше 36 млн человек. Следом в списке идет Индия. Там коронавирус поразил больше 32 млн человек. Третье место занимает Бразилия – более 20 млн инфицированных.

Умерли от COVID-19 во всем мире около 4,31 млн человек, уточнили в ВОЗ.

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