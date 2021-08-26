В США сравнили шансы вакцинированных и непривитых попасть в больницу с COVID-19

Невакцинированные люди примерно в 29 раз чаще попадают в больницу с осложнениями, связанными с коронавирусом, чем те, кто сделал прививки от болезни. Кроме того, те, кто решил не делать прививок, в пять раз чаще подхватывают инфекцию.

Как заявили в интервью CNBC исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США, такие цифры "красноречиво свидетельствуют о том, что отказываться от вакцинации не стоит". По мнению ученых, используемые вакцины "способны защитить организм человека если не от самой инфекции, то от ее тяжелого проявления".

"Если вы еще не вакцинированы, вы относитесь к группе повышенного риска", – подчеркнула директор Центра доктор Рошель Валенски.

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По ее словам, практически все госпитализации и смерти от коронавируса в США по-прежнему происходят среди непривитых людей.

Она уточнила, что на сегодня более 201 миллиона американцев, или 60,8% от общей численности населения США, уже укололи по крайней мере одну прививку от коронавируса, а 171 миллион жителей США, или 51,5% от общей численности населения страны, полностью вакцинированы.

В свою очередь главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что, если США смогут пережить зиму и вакцинировать большинство людей в стране, то весной "можно будет говорить о контроле над вирусом".

"По мере того, как мы будем приближаться к весне, мы сможем видеть – будем ли мы возвращаться к определенной степени нормальности или нет", – сказал Фаучи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали торговать поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.