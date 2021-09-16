Хроника коронавируса на 16 сентября: за сутки умерли более 10 тысяч больных

По состоянию на четверг, 16 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 227 млн человек. За минувший день выявили 562 484 новых инфицированных, умерли еще 10 200. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 203,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

В Украине появятся две версии внутренних COVID-сертификатов . Они создаются с учетом ограничений в "желтой" и "зеленой" карантинных зонах.

В Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.

Люди, которые переболели коронавирусом, могут заболеть повторно , но очень редко – в 0,1% случаев. В десятую долю процента входят люди с дефектами иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту.

Третья (бустерная) доза вакцины Pfizer может не понадобиться для защиты от коронавируса. В то же время она повышает иммунитет, заявили ученые Управления по продовольствию и медикаментам США.