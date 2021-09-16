Италия планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей всех профессий

В Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. COVID-сертификат потребуется для всех государственных и частных служащих с 15 октября. Штраф за нарушение – от 400 до 1000 евро.

Премьер-министр Марио Драги заявил, что нужно больше вакцин, чтобы Италия была "в состоянии безопасности", передает Сorriere. Так что Италия будет первой европейской страной, в которой невозможно будет попасть на фабрику, офис, профессиональную студию или любое другое рабочее место без действующего "зеленого" пропуска.

"Мы должны вернуться к нормальной жизни, возобновив деятельность. Мы решили продлить "зеленый" пропуск, потому что это инструмент, который работает, принят людьми и находится под контролем", – сказал глава правительства.

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Отмечается, что люди без COVID-сертификата будут наказываться, но без увольнений. При входе в офисы и компании сотрудники должны предъявить "зеленый" сертификат, а главным по проверке будет офис-менеджер или руководитель отдела, которого назначит руководство.

Проверка на входе также будет использоваться для подтверждения того, что личность работника действительно соответствует тому, что указано в "зеленом" сертификате. Штраф за отсутствие документа – от 400 до 1000 евро.

По состоянию на 16 сентября в Италии 44 млн человек получили одну дозу от COVID-19, а 39 млн – полностью вакцинированы. В ближайшие недели правительство продолжит следить за ситуацией с болезнью. И если с приходом зимы показатели ухудшатся, несмотря на введение пропуска для работающих людей, будет рассмотрен вопрос о дальнейшем ужесточении карантина.

В Италии с начала пандемии COVID-19 заразилось 4,6 млн человек. Побороли болезнь почти 4,4 млн пациентов, умерли более 130 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии подсчитали, что среди людей старше 80 лет за последние 30 дней частота госпитализаций невакцинированных была в 9 раз выше, чем среди тех, кто получил две прививки против COVID-19. Эти показатели составили 187,8 против 21,1 на 100 тыс. жителей.