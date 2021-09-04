Как вакцина защищает от коронавируса: в Италии представили показательную статистику

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Пандемия коронавируса в Италии

В Италии подсчитали, что среди людей старше 80 лет за последние 30 дней частота госпитализаций невакцинированных была в 9 раз выше, чем среди тех, кто получил две прививки против COVID-19. Эти показатели составили 187,8 против 21,1 на 100 тыс. жителей.

В этой же возрастной категории непривитые в 15 раз чаще попадали в отделения интенсивной терапии, чем полностью вакцинированные (14,6 против 1,0). Об этом в субботу, 4 сентября, сообщила La Repubblica.

Что касается уровня смертности, то у непривитых он также в 15 раз выше, чем у иммунизированных (5,3 против 0,3).

Статистика COVID-19 в Италии на 4 сентября
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Согласно статистике итальянского министерства здравоохранения, за 3 сентября на территории страны выявили еще 6 157 случаев заражения COVID-19, за сутки умерло 56 инфицированных, а 6 086 человек вылечились. За все время пандемии в Италии 4 566 126 раз диагностировали коронавирус, от его последствий скончалось 129 466 жителей, побороли инфекцию 4 299 621.

В течение предыдущего дня в Италии провели 331 350 тестов на COVID-19 (больше, если сравнивать с 296 394 анализами 2 сентября), из которых позитивными оказались 1,8% (2 сентября этот показатель составил 2,2%).

Кроме того, за сутки 3 сентября 569 пациентов попали в отделения интенсивной терапии из-за тяжелого течения коронавируса, что на 13 больше, чем за день до этого.

Количество активных случаев растет
Новые случаи коронавируса в регионах Италии по состоянию на 4 сентября

  • Валле-д’Аоста – 3 новых заболевших COVID-19;

  • Южный Тироль – 89;

  • Венето – 645;

  • Фриули-Венеция-Джулия – 144;

  • Эмилии-Романья – 545;

  • Тоскана – 491;

  • Умбрия – 2;

  • Марке – 171;

  • Абруццо – 85;

  • Кампания – 455;

  • Базиликата – 48;

  • Апулия – 228;

  • Калабрия – 65;

  • Сицилия – 1200;

  • Сардиния –173.

Новые случаи, подтвержденные за сутки
Динамика летальных случаев

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В Италии власти не исключают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Решение о том, действительно ли это необходимо, должны принять в октябре в зависимости от количества сделанных прививок за месяц.

  • Новый учебный год в итальянских школах начнется с 13 сентября. Допускать сотрудников образовательных учреждений на работу будут по COVID-сертификатам, выдаваемых после вакцинации, негативного результата теста или тем, кто уже перенес инфекцию.

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