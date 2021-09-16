ВОЗ приостановила процесс одобрения российского 'Спутника V': найдены нарушения

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением нужных стандартов.

Об этом сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза, отвечая на вопрос журналиста из Аргентины. Трансляция велась на Youtube-канале.

Он рассказал, что была проведена проверка, которая и обнаружила нарушения при производстве вакцины.

"Что касается процесса одобрения „Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства", – сказал Барбоза.

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Также он отметил, что теперь они ждут от ВОЗ сообщения, что на заводе устранили нарушения и туда снова отправится инспекция.

Добавим, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат теста на коронавирус после того, как дважды привился российской вакциной "Спутник V" в январе.

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку против коронавируса вакциной "Спутник V". Во время вакцинации он держал в руках портрет главы РФ Владимира Путина.

В феврале в Аргентине глава Минздрава Хинес Гонсалес Гарсия покинул пост после скандала с внеочередной вакцинацией чиновников против COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия отказалась прививать своих граждан российской вакциной "Спутник V".