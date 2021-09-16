В США создали вакцину против COVID-19 в форме спрея: в чем ее преимущество

В медицинском университете Хьюстона (США) разработали назальную вакцину против коронавируса в форме спрея. Препарат способен обеспечить устойчивый местный иммунитет против вируса, а форма введения – защиту слизистой носа.

Как рассказал Навин Варадараджан, доктор медицины, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона в интервью Medicalxpress, в основном вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, попадает в организм через нос. Поэтому очень важно "выстроить барьер на пути вируса уже тут".

"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать, как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек в частности. Такая иммунизация имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для больших групп населения", – сказал Варадараджан.

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Он отметил, что разработка показала хороший результат во время тестовых испытаний и высокий иммунный ответ уже через семь дней после вакцинации спреем.

По мнению исследователей, назальная вакцина также будет служить для справедливого распределения вакцин от коронавируса по всему миру.

"Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Назальная вакцина стабильна в течение 11 месяцев и может храниться и отправляться без упаковки и заморозки", – подчеркнул профессор.

Варадараджан является соучредителем AuraVax Therapeutics Inc., новаторской биотехнологической компании, разрабатывающей новые интраназальные вакцины и методы лечения, чтобы помочь пациентам победить изнурительные заболевания, включая COVID-19. Компания имеет эксклюзивное лицензионное соглашение с UH в отношении интеллектуальной собственности, охватывающей интраназальные вакцины и технологии агонистов STING.

По прогнозам разработчиков вакцины, она поступит в обиход к концу года.

Интраназальная вакцина – это живая аттенуированная холодоадаптированная вакцина. Так же как и вакцина для инъекционного введения, интраназальная вакцина производится на основе вирусного материала, выращиваемого на куриных эмбрионах, и может содержать остаточные количества куриных белков. Иммунитет после такой прививки формируется в зоне носоглотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США создали тест, способный предсказать тяжесть течения COVID-19. Благодаря этому тесту медики планируют эффективно находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.