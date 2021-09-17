Украина вышла на первое место в Европе по госпитализациям с COVID-19. График

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом. Наша страна обогнала Францию, Италию и Великобританию.

Об этом в Facebook сообщил аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в Украине. Он также обнародовал соответствующий график (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Украина вышла на первое место в Европе по количеству ковидных пациентов в больницах, обогнав Великобританию, Францию и Италию (данных по Германии и России нет)", – написал он.

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Также Истребин обратил внимание, что в соседней с Украиной Румынией показатель также существенно растет

Напомним, что утром 16 сентября в Украине было зафиксировано 5,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее количество с начала пандемии превышает 2,3 млн. Также за последние сутки скончался 101 человек (54,6 тысяч за все время).

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинировались в Украине уже более 6 миллионов граждан (одна доза), полный курс иммунизации прошли свыше 5 млн человек.