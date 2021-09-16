В Украине свыше 5,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 101 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро четверга, 16 сентября, в Украине официально подтверждено 2 331 540случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5744 заболевших, из них 629 – дети. Госпитализировали 1 507 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 54 651человек (+101 за сутки), выздоровели 2 226 629 (+1 499). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), городе Киев (362) и Одесской (347) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 362 случая;

  • Винницкая область – 185 случаев;

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  • Волынская область – 91 случай;

  • Днепропетровская область – 415 случаев;

  • Донецкая область – 259 случаев;

  • Житомирская область – 278 случаев;

  • Закарпатская область – 54 случая;

  • Запорожская область – 239 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 203 случая;

  • Киевская область – 120 случаев;

  • Кировоградская область – 40 случаев;

  • Луганская область – 229 случаев;

  • Львовская область – 552 случая;

  • Николаевская область – 93 случая;

  • Одесская область – 347 случаев;

  • Полтавская область – 132 случая;

  • Ривненская область – 210 случаев;

  • Сумская область – 213 случаев;

  • Тернопольская область – 244 случая;

  • Харьковская область – 498 случаев;

  • Херсонская область – 180 случаев;

  • Хмельницкая область – 223 случая;

  • Черкасская область – 163 случая;

  • Черновицкая область – 245 случаев;

  • Черниговская область – 169 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки в Украине заболели 5,7 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.

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