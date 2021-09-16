В Украине свыше 5,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умер 101 человек
По состоянию на утро четверга, 16 сентября, в Украине официально подтверждено 2 331 540случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5744 заболевших, из них 629 – дети. Госпитализировали 1 507 пациентов.
От COVID-19 в стране умер уже 54 651человек (+101 за сутки), выздоровели 2 226 629 (+1 499). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), городе Киев (362) и Одесской (347) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 362 случая;
Винницкая область – 185 случаев;
Волынская область – 91 случай;
Днепропетровская область – 415 случаев;
Донецкая область – 259 случаев;
Житомирская область – 278 случаев;
Закарпатская область – 54 случая;
Запорожская область – 239 случаев;
Ивано-Франковская область – 203 случая;
Киевская область – 120 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 229 случаев;
Львовская область – 552 случая;
Николаевская область – 93 случая;
Одесская область – 347 случаев;
Полтавская область – 132 случая;
Ривненская область – 210 случаев;
Сумская область – 213 случаев;
Тернопольская область – 244 случая;
Харьковская область – 498 случаев;
Херсонская область – 180 случаев;
Хмельницкая область – 223 случая;
Черкасская область – 163 случая;
Черновицкая область – 245 случаев;
Черниговская область – 169 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя 6 тысяч в сутки.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.