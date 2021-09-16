В Минздраве рассказали, сколько украинцев полностью вакцинированы от COVID-19
В Украине по состоянию на 16 сентября полностью вакцинированы от COVID-19 5 009 066 человек. Одну дозу препарата получили 6 097 685 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки, 15 сентября, прививки сделали 118 786 украинцам. Одну дозу вакцины получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980. Всего в Украине от коронавируса привили 6 097 685 человек.
По состоянию на утро 16 сентября в Украине официально подтверждено 2 331 540 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5744 заболевших, из них 629 – дети. Госпитализировали 1507 пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что уровень заболеваемости коронавирусом среди детей в Украине не превышает 8%. Поэтому их вакцинация в ближайшее время не в приоритете.
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