В Минздраве рассказали, прививок какой вакциной сделали больше всего в Украине

За все время компании с проведения вакцинации в Украине наибольшее количество прививок от коронавирусной инфекции сделали препаратом Pfizer. В Минздраве рассчитывают до конца года привить от коронавируса половину населения Украины.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, всего украинцам ввели 1 715 589 доз Pfizer. На втором месте по популярности вакцина CoronaVac – 1 423 002 введенных доз.

Далее идет препарат Moderna. Его вводили украинцам 1 071 324 раз. На четвертом месте Covishield – 487 187 доз. Вакцину AstraZeneca укололи 438 229 раз. На последнем месте по популярности оказался препарат Janssen – 16 961 доз

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В то же время, как отметили в Минздраве, в стране растет число прививок препаратом Moderna. За прошлые сутки 25 августа, его укололи 65 720 раз. На втором месте оказалась вакцина от Pfizer – 46 774 прививок. Также, накануне было сделано 39 733 уколов препаратом CoronaVac. Вакцину AstraZeneca в среду 25 августа получили 10 183 человек. В то же время вчера не было сделано ни одной прививки вакцинами Covishield и Janssen.

Всего в Украине одну дозу препарата от коронавирусной инфекции получили 5 152 290 человек, а 3 310 320 – две дозы.

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что за последние несколько недель темпы вакцинации в Украине ускорились на 10%, и сейчас они превышают мировые и европейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик предупредил, что центры вакцинации в Украине могут приостановить свою работу.