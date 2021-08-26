В Минздраве рассказали, прививок какой вакциной сделали больше всего в Украине

Елена Расенко
Елена Расенко
Covid
1 минута
2,8 т.
В Минздраве рассказали, прививок какой вакциной сделали больше всего в Украине

За все время компании с проведения вакцинации в Украине наибольшее количество прививок от коронавирусной инфекции сделали препаратом Pfizer. В Минздраве рассчитывают до конца года привить от коронавируса половину населения Украины.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, всего украинцам ввели 1 715 589 доз Pfizer. На втором месте по популярности вакцина CoronaVac – 1 423 002 введенных доз.

Далее идет препарат Moderna. Его вводили украинцам 1 071 324 раз. На четвертом месте Covishield – 487 187 доз. Вакцину AstraZeneca укололи 438 229 раз. На последнем месте по популярности оказался препарат Janssen – 16 961 доз

Видео дня

В то же время, как отметили в Минздраве, в стране растет число прививок препаратом Moderna. За прошлые сутки 25 августа, его укололи 65 720 раз. На втором месте оказалась вакцина от Pfizer – 46 774 прививок. Также, накануне было сделано 39 733 уколов препаратом CoronaVac. Вакцину AstraZeneca в среду 25 августа получили 10 183 человек. В то же время вчера не было сделано ни одной прививки вакцинами Covishield и Janssen.

Всего в Украине одну дозу препарата от коронавирусной инфекции получили 5 152 290 человек, а 3 310 320 – две дозы.

Количество введенных вакцин украинцам .

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что за последние несколько недель темпы вакцинации в Украине ускорились на 10%, и сейчас они превышают мировые и европейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик предупредил, что центры вакцинации в Украине могут приостановить свою работу.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусВакцинация в Украине и миревакцинацияМинистерство здравоохранениякоронавирус