Центры вакцинации могут закрыть: врач объяснил причину

Кампания по вакцинации против коронавируса в Украине может быть свернута из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель. Если центры вакцинации будут работать, кандидатам на прививку придется сдавать тесты на COVID-19.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Виктор Петров. "Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации", – предупредил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснил медик, прививочная кампания всегда проводится в условиях благополучной эпидемиологической ситуации, а не в ситуации всплеска заболеваемости. По его оценкам, до такого всплеска осталось несколько недель.

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"Время у нас сейчас золотое, его нужно использовать максимально эффективно. Мы должны использовать его для того, чтобы привиться, а не ждать у моря погоды, пока мы все переболеем", – подчеркнул он.

Петров предположил: если центры вакцинации продолжат функционировать в таких условиях, возникнет потребность в тестировании тех, кто захочет получить прививку, поскольку существенно повысится риск того, что человек может быть заражен коронавирусом.

"Мы не будем знать, кто из людей инфицирован, а кто нет. Поэтому дополнительно придется организовывать тестирование перед прививкой. Даже если человек будет чувствовать себя достаточно хорошо на момент прививки, перед тем как прививать, следует сделать антигенный тест или попросить у него результат ПЦР-тестирования. Поскольку, если эпидемиологическая ситуация обострится, возникнет опасность того, что мы можем прививать людей, которые уже будут инфицированы коронавирусом", – пояснил врач.

Он рассказал, что в случае заражения человека COVID-19 прививка теряет смысл, а еще может стать причиной дополнительных побочных реакций. "Те, кто не прививьется сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку в связи либо с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь гарантий безопасности среды от коронавируса", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 19 августа начали работать мобильные пункты по вакцинации против коронавируса. Они организованы в специально оборудованных автобусах, которые будут курсировать по районам, находящимся вдали от медицинских учреждений.