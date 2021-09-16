Инфекционист объяснил, почему переболевшие COVID-19 могут заболеть повторно

Люди, которые переболели коронавирусом, могут заболеть повторно, но очень редко – в 0,1% случаев. В десятую долю процента входят люди с дефектами иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту.

Об этом на своей странице в Facebook написал инфекционист, врач первой категории Евгений Игоревич. По его словам, заболевшие повторно все равно выздоравливают.

Кроме того, такие пациенты тяжело болеют крайне редко. Согласно статистике, только в 0,05% случаев они попадают в стационар. Это означает, что их иммунитет достаточно сильный, чтобы выздороветь, но недостаточный для формирования иммунной памяти.

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Он отметил, что 99,9% людей после перенесенного COVID-19 формируют длительный качественный иммунитет и не болеют повторно многие месяцы. Более того, некоторые исследователи уже пришли к выводу, что не исключается и вариант пожизненного иммунитета после SARS-CoV-2. Врач добавил, что медики массово не болеют повторно. Он объяснил это тем, что причина этому – хороший иммунитет.

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