Moderna обнародовала новые данные об эффективности вакцины от COVID-19: нужна ли третья доза

Новые данные испытания вакцины от коронавируса Moderna показали, что защита, которую она обеспечивает, со временем ослабевает. Это подтверждает необходимость третьей или бустерной дозы.

Президент компании Moderna Стивен Хоге считает, что ближайшей осенью и зимой ожидается ослабление иммунитета у вакцинированных. В результате это может вызвать 600 тысяч дополнительных случаев инфицирования COVID-19, пишет Reuters.

Он не прогнозировал, сколько случаев из них будет тяжелым, но сказал, что для некоторых пациентов потребуется госпитализация.

Эти данные очень отличаются с данными нескольких недавних исследований. Они показали, что защита вакцины Moderna длится дольше, чем у аналогичной вакцины от Pfizer и BioNTech SE. Эксперты считают, что разница, вероятно, связана с более высокой дозой вакцины Moderna и немного более длительным интервалом между первой и второй дозой.

Видео дня

Обе вакцины оказались очень эффективными в профилактике заболеваний в крупных исследованиях третьей фазы. Однако новый анализ показал более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад. Их сравнили с теми, кто был вакцинирован примерно восемь месяцев назад. Период исследования продолжался с июля по август, когда преобладающим штаммом была Дельта. Он еще не прошел экспертную оценку.

Хоге сказал, что данные бустерных исследований показали, что вакцина может увеличивать нейтрализующие антитела до уровней, даже более высоких, чем после второй дозы.

"Мы считаем, что это снизит количество случаев COVID-19. Мы также считаем, что третья доза мРНК-1273 может значительно повысить иммунитет на протяжении большей части следующего года", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцины против коронавируса различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные, которые имеют наименьшее количество побочных эффектов. К первым относятся препараты Pfizer и Moderna, к следующим – AstraZeneca и CoronaVac соответственно.