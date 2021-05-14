Хроника коронавируса на 14 мая: Украина вошла в топ-5 по распространению COVID-19 Европе

По состоянию на пятницу, 14 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 161,8 млн человек. За минувший день выявили 743 191 новых инфицированных, умерли еще 13 374. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

Украина поднялась на четвертое место в Европе по распространению COVID-19 с 6 813 зараженными за сутки. Рейтинг Worldometers возглавили Франция, Германия и Италия.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 135 886 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 47 333 заболевших, в то же время 1 816 643 ее побороли.

В Минздраве пояснили, как вакцинироваться от COVID-19 людям с хроническими болезнями и аллергией .

В Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить гражданам тесты на наличие штаммов и антител к коронавирусу. Исследование пройдет в два этапа.

В пунктах прививок по всей Украине использована почти вся вакцина AstraZeneca (Covishield), предназначенная для иммунизации первой дозой. 26 тыс. доз зарезервировано для вторых прививок.