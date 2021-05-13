Британская авиакомпания решила первой в мире внедрить 25-секундный тест на COVID-19

Авиакомпания British Airways первой в мире решила проводить сотрудникам сверхбыстрый 25-секундный тест на коронавирус. Представители компании назвали это "переломным моментом" для перелетов в пандемию.

Как передает Sky News, материалом для нового высокоинтеллектуального теста является слюна. Уже за 25 секунд человек может узнать, есть ли у него антитела к COVID-19. Кроме того, тест может обнаруживать варианты вируса.

Тест на антиген Pelican сперва будут испытывать на членах летного экипажа и бортпроводниках. Исследование будет проводиться вместе с медицинской компанией Canary Global. В случае успеха новый вид теста смогут применять на пассажирах.

Предполагается, Pelican правильно определяет заражение COVID-19 в 98% случаев, а отсутствие инфекции – в 100%.

Пользователи должны поместить образец своей слюны в одноразовый сенсорный блок, встряхнуть его и вставить в многоразовый цифровой считыватель, подключенный к устройству с поддержкой Bluetooth, например смартфону. Результаты появятся в мобильном приложении в течение 25 секунд.

Исполнительный директор British Airways Шон Дойл заявил, что авиакомпания "стремится изучить простые и доступные решения по тестированию, чтобы помочь своим клиентам снова путешествовать".

"Мы считаем, что этот новый сверхбыстрый тест меняет правила игры, поэтому мы рады работать с командой Canary", – сказал он.

Pelican был одобрен для использования в Европе и Великобритании, свои выводы касательно этого метода готовит профильное ведомство в США.

Генеральный директор Canary и изобретатель технологии Радж Редди сказал, что тест создали для индустрии путешествий, где скорость, точность и простота использования имеют первостепенное значение.

"Мы надеемся, что Pelican вскоре станет стандартным для путешественников и экипажей по всему миру", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с четверга, 13 мая, власти Черногории приняли решение предоставлять бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 туристам, которые нуждаются в анализе, чтобы вернуться домой. Их можно сделать во всех поликлиниках страны.