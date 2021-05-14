Ляшко дал совет, как избежать тяжелого течения COVID-19
Риск тяжелого течения коронавируса существенно снижается, если человек постоянно занимается физической активностью. Защитить организм от возможных пагубных последствий болезни может даже 20 минут упражнений в день.
Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, такая рекомендация была опубликована в британском научном журнале спортивной медицины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доказанный факт – физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут физкультуры в неделю с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после болезни", – заметил Ляшко.
Так же важно, напомнил он, не пренебрегать физическими упражнениями и тем, кто уже переболел. Ведь именно это является важным условием возвращения к обычному ритму жизни.
"Хранить мотивацию к выполнению физических упражнений – это одна из ключевых вещей в возвращении к обычному ритму жизни после коронавируса", – акцентировал главный санврач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врачи посоветовали людям, которые во время пандемии работают из дому, соблюдать распорядок дня – просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также начинать и завершать работать в обычном рабочем графике.
Также они рекомендовали начинать день с 15-минутной зарядки, занятия йогой или других физических упражнений, чтобы чувствовать себя бодрее.
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