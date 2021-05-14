Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине

Средняя цена одной дозы вакцины от коронавируса в Украине составляет $7,52 – примерно 193 грн.

Об этом в эфире канала "Наш" 13 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что условия контрактов не разрешают разглашать стоимость конкретных вакцин.

Министр заявил, что Украина законтрактовала через организацию Crown Agents 32 млн доз вакцины: 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 10 млн доз – от Novavax, 2 млн – AstraZeneca CoviShield.

"Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим $240,5 млн – на 32 млн доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными расходами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет $7,52", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве пояснили, как вакцинироваться от COVID-19 людям с хроническими болезнями и аллергией.